Адвокат Багатурия: стрелявшему на западе Москвы грозит пожизненный срок

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Задержанному Андрею Демину, который подозревается в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

Он обратил внимание, что злоумышленник не просто совершил убийство, а открыл огонь в общественном месте. Это означает, что он мог случайно ранить и обычного прохожего.

"Вероятнее всего, его будут судить за убийство общеопасным способом. Это отягчающий признак. Кроме этого, при задержании он стрелял в полицейских. Это статья УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По совокупности этих преступлений суд вполне может назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", – подчеркнул адвокат.

Юрист также отметил, что у задержанного все же есть шанс избежать этого наказания. Такое развитие событий вероятно, если дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Они вполне могут признать его виновным, но заслуживающим снисхождения, пояснил адвокат. Багатурия уточнил, что тогда стрелок может получить до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

О стрельбе, которая привела к гибели мужчины, стало известно 6 июня. Злоумышленник скрылся с места преступления, после чего сотрудники правоохранительных органов приступили к его поиску.

Во время задержания он не менее 15 раз выстрелил в полицейских, но никто из них не пострадал. Однако сам мужчина был ранен ответным огнем.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что мужчину уже прооперировали, а медики оценили его состояние как тяжелое. С подозреваемым начнут проводить следственные действия, как только позволит его состояние.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Приоритетной версией преступления в СК назвали личный конфликт погибшего с подозреваемым, основанием для которого послужили разногласия на фоне ревности.

