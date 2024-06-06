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06 июня, 15:58

Происшествия

Очевидец рассказал подробности задержания стрелка на западе Москвы

Видео: Москва 24

Рафаэль Бадалян, который стал свидетелем задержания стрелка на западе Москвы, рассказал Москве 24 подробности произошедшего.

По его словам, он гулял с собакой, когда услышал выстрелы в 15–20 метрах от улицы Матвеевской, дома 42, корпуса 1. В парке были и дети с родителями. Свидетель рассказал, что сначала не понял, что произошло, а потом увидел подозреваемого.

"(Он. – Прим. ред.) в черном, в кепке, худощавый, высокий мужчина, сзади сумка. Он худой, но выглядел толстым, я подумал, что мало ли у него там еще взрывные устройства. Стал детям, соседям кричать, чтобы убегали", – рассказал очевидец.

Мужчина добавил, что подозреваемый прятался за припаркованными машинами, отстреливался оттуда и по чуть-чуть отходил.

Об убийстве мужчины из огнестрельного оружия на западе столицы стало известно 6 мая. Тело погибшего нашли на улице Алексея Свиридова, недалеко от дома № 13. По некоторым данным, погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский, который работал сисадмином в одной из столичных фирм и занимался скейтбордингом.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места. Правоохранителям удалось выследить предполагаемого преступника, однако тот оказал им сопротивление, выстрелив в полицейских не менее 15 раз. Мужчина был ранен ответным огнем и задержан.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным следствия, мужчину могли убить из-за личного конфликта, поводом для которого послужили разногласия на фоне ревности.

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