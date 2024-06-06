СК опубликовал фото оружия, из которого застрелили мужчину на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Прокуратура и СК по Москве в своих телеграм-каналах опубликовали кадры с места задержания подозреваемого в убийстве мужчины на западе столицы.

В Следственном комитете добавили, что на месте задержания злоумышленника обнаружено предполагаемое орудие убийства.

По данным некоторых СМИ, при задержании эксперты нашли АКС-74У "Ксюха", мачете и бинокль, а также несколько магазинов с патронами, камуфляжную форму и полевую аптечку.



Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

О стрельбе, в результате которой погиб мужчина, стало известно 6 июня. Его тело было найдено на улице Алексея Свиридова возле дома номер 13. Сотрудники правоохранительных органов объявили на территории Москвы план "Перехват", чтобы поймать злоумышленника.

Спустя некоторое время в МВД заявили, что во время задержания он не менее 15 раз выстрелил в полицейских, но никто из них не пострадал. Сам злоумышленник оказался ранен ответным огнем.

В связи с произошедшем СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. В качестве приоритетной версии данного убийства следователи назвали личный конфликт погибшего с подозреваемым, причиной для которого послужили разногласия из-за ревности.

