Видео: телеграм-канал Shot

Подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы ранен при задержании, заявил столичный главк СК РФ в телеграм-канале

В главке МВД РФ по Москве ТАСС сообщили, что злоумышленник не меньше 15 раз выстрелил в полицейских при задержании. Ответным огнем он был ранен. Пострадавших среди населения нет, добавили в министерстве.

В свою очередь, столичная прокуратура в телеграм-канале указала, что при мужчине 1988 года рождения обнаружено оружие, из которого производились выстрелы. Кроме того, прокуроры продолжают работать на месте преступления, на данный момент найдено не менее шести гильз, рассказали в ведомстве.

О стрельбе, в результате которой погиб мужчина, стало известно 6 июня. Тело нашли на улице Алексея Свиридова в районе дома номер 13. В городе объявили план "Перехват" для поимки злоумышленника.

Как писали СМИ со ссылкой на полицию, погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский. По некоторым данным онработал сисадмином в одной из столичных фирм, а также занимался скейтбордингом – стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Согласно предварительным данным МВД, убийство могло быть заказным.