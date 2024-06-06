МВД: заказное убийство совершено на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Убийство мужчины на улице Алексея Свиридова на западе Москвы может быть заказным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве добавили, что злоумышленник целенаправленно выстрелил несколько раз в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. В правоохранительных органах уточнили, что погибший 1989 года рождения жил в соседнем дворе от места преступления.

По данным собеседника агентства, сейчас полицейские принимают все меры, чтобы задержать злоумышленника.

О стрельбе на западе Москвы стало известно утром 6 июня. Столичная прокуратура занимается установлением личности злоумышленника. По информации правоохранительных органов, в городе объявлен план "Перехват".

Кроме того, по факту случившегося СК РФ завел дело об убийстве и незаконном обороте оружия.