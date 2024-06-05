Фото: телеграм-канал Readovka

В Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса за замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По данным правоохранителей, после случившегося злоумышленник скрылся, а пострадавшего 47-летнего мужчину доставили в больницу. Личность подозреваемого установлена. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, чтобы задержать его.

Очевидцы распространили видео инцидента. На кадрах видно, как испуганные пассажиры покидают автобус. Также из салона вышел раненный в ногу мужчинах. На следующих кадрах медики бинтуют ногу пострадавшего на скамейке остановки общественного транспорта. Также камера зафиксировала момент признания напавшего. На видео молодой человек в разговоре по телефону у подъезда говорит, что ранил незнакомого человека в автобусе из-за конфликта.

По предварительным данным, подозреваемый громко разговаривал по телефону в автобусе, употребляя при этом нецензурную речь. Другой пассажир сделал ему замечание. В результате между ними завязался конфликт.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство двух человек, а также в посягательстве на жизнь полицейского на севере Москвы, было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ночью 30 мая 2024 года в квартире дома на Хорошёвском шоссе подозреваемый вступил в конфликт с бывшей девушкой и ее нынешним молодым человеком. Во время ссоры фигурант нанес оппоненту множественные ножевые ранения, в результате чего он погиб на месте. Затем злоумышленник выбежал из квартиры на улицу, где продолжил конфликт с экс-возлюбленной и тоже ударил ее ножом несколько раз.

Для задержания злоумышленника на место прибыли полицейские, однако подозреваемый оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников ножевое ранение в плечо.

