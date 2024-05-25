Подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины в квартире жилого дома, расположенного на улице Герасима Курина. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"В кратчайшие сроки задержан подозреваемый 2003 года рождения в совершении указанного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Также сотрудники продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Тело жертвы обнаружили вечером, 25 мая, с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Уточнялось, что ранения женщине причинил мужчина, с которым она распивала спиртные напитки.

Ранее в жилом доме на улице Усачева в Москве полиция обнаружила тело мужчины с телесными повреждениями в области головы. Согласно предварительной информации, повреждения погибшему нанес проживавший в том же помещении 37-летний мужчина в ходе конфликта. Подозреваемого в убийстве задержали.