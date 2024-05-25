Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в жилом доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В жилом доме на улице Герасима Курина полиция обнаружила тело женщины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

"По предварительным данным, ножевые ранения женщине причинил мужчина, с которым она распивала спиртные напитки. Его местонахождение устанавливается", – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее тело новорожденного мальчика было найдено в Чурилихе. По факту произошедшего была организована доследственная проверка. До этого в жилом доме на улице Усачева в Москве полиция обнаружила тело мужчины с телесными повреждениями в области головы. Согласно предварительной информации, повреждения погибшему нанес проживавший в том же помещении 37-летний мужчина в ходе конфликта. Подозреваемого в убийстве задержали.