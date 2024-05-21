Тело малолетнего ребенка обнаружено в парке района Кузьминки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело новорожденного мальчика было найдено в реке Чурилихе, которая протекает в парке района Кузьминки, сообщает телеграм-канал московской прокуратуры.

Причина смерти младенца будет названа после получения результатов экспертизы, отметили в ведомстве. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и принимают решение о возбуждении уголовного дела.

В телеграм-канале СК Москвы уточнили, что по факту произошедшего была организована доследственная проверка.

Ранее жительница Крыма выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили там тело новорожденного. Мать призналась в содеянном, на нее завели уголовное дело.

Также сообщалось, что мать оставила больного ребенка 2012 года рождения без присмотра на несколько дней в квартире в Москве. Мальчика госпитализировали, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.