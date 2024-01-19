Мать в Брянске получила 15 лет за убийство маленького сына в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области"

Брянский областной суд вынес приговор ранее судимой женщине Анастасии Ковалевой, убившей полуторамесячного сына в следственном изоляторе, где она содержалась под стражей за наркотики, сообщает РИА Новости.

Заседание по делу об убийстве малолетнего состоялось 19 января. Женщину признали виновной и приговорили к 15 годам исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Женщину задержали за сбыт наркотических веществ, в связи с чем она содержалась под стражей в СИЗО, где и родила ребенка. Через 1,5 месяца, отреагировав на плач сына, она бросила его на деревянный пол и дважды ударила головой об пол с целью убийства. Младенец скончался на месте.

Ковалева признала свою вину, но в содеянном не раскаялась. Она заявила, что, узнав о беременности, решила оставить ребенка в связи с улучшенными условиями содержания в местах заключения, а после его рождения часто задумывалась о том, чтобы его убить. От последнего слова подсудимая отказалась.

Ранее сообщалось, что жительницу Свердловской области подозревают в покушении на убийство новорожденного ребенка. Следователи считают, что 20 декабря 2023 года женщина 1996 года рождения пыталась убить ребенка сразу после родов, оставив его в сугробе. Инцидент случился на территории одного из дачных участков в закрытом административном территориальном образовании поселок Свободный.

По информации МВД, женщина родила ребенка в бане, перед тем как выкинуть его в снег. Представитель полиции уточнил, что вместе с мужем она воспитывает двоих детей: мальчика и девочку 2019 и 2021 годов рождения.

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