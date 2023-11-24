Прокуратура Псковской области организовала проверку из-за убийства троих детей

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Прокуратура Псковской области проводит проверку в отношении органов профилактики с семьей в связи с обнаружением тел троих детей в городе Великие Луки и в Куньинском районе. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"В ближайшее время будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", – сказано в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты расследования дел, которые возбудил СК России по Псковской области по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более малолетних") и пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), взяты на контроль прокуратуры.

В настоящее время, по информации ведомства, по подозрению в убийстве детей задержана 34-летняя женщина.

Ранее в красноярском Ачинске завели уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого с признаками насильственной смерти нашли на берегу реки. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от местной жительницы, так как ребенок не вернулся из школы. Уточняется, что назначен ряд судебных экспертиз.



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