В красноярском Ачинске нашли тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В красноярском Ачинске возбуждено дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу реки, сообщает региональный главк СК.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило от местной жительницы накануне. Следователи установили, что в четверг ребенок не вернулся из школы.

В городе организовали поисковые мероприятия, в результате которых тело мальчика нашли в реке Мазулька с признаками насильственной смерти. На теле обнаружено ножевое ранение. Назначен ряд судебных экспертиз.