На Урале отправили на лечение пенсионерку, сбросившую правнука с балкона

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Пожилую женщину, которая сбросила своего 3-летнего правнука с балкона в Кушве, отправили в психлечебницу. Об этом рассказали в телеграм-канале СУ СК РФ по Свердловской области.

Как утверждают следователи, 15 октября прошлого года 71-летняя пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения посадила на подоконник в своей квартире на втором этаже 3-летнего правнука и силой вытолкнула его в открытое окно. Ребенок упал на землю с пятиметровой высоты. Его доставили в больницу, где врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, носа и мягких тканей груди.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Женщину отправили на судмедэкспертизу, где выяснилось, что она больна психическим расстройством и "не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Материалы дела направили в суд, где было принято решение об отправлении пенсионерки на принудительное лечение.

Ранее в Москве годовалый ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже, его госпитализировали. В момент произошедшего мать ребенка находилась с ним в квартире. Она отвлеклась и оставила ребенка без присмотра, что привело к его падению.

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