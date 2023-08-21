Мосгорсуд направил на принудительное лечение женщину, сбросившую дочь с 11-го этажа

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина, выбросившая свою годовалую дочь из окна 11-го этажа в Северном Чертанове, была признана судом невменяемой, ее направили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

"Московский городской суд вынес постановление в отношении 27-летней жительницы столицы, обвиняемой в совершении запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетнего", – указано в сообщении.

После проведения психолого-психиатрической экспертизы удалось установить, что обвиняемая страдала психическим расстройством и не осознает, что она представляет общественную опасность для других, отметили в пресс-службе.

В связи с этим суд принял решение направить ее на принудительное лечение в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, резюмировали в прокуратуре.

Женщина выбросила своего ребенка из окна квартиры 8 ноября 2022 года, позже ребенок был найден под окнами дома по Сумскому проезду в Москве, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В скором времени девочка скончалась от полученных травм.

По версии следствия, женщина могла находиться в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса. Отмечалось, что она проходила лечение после нервного срыва.

10 ноября 2022 года ей предъявили обвинения по статье об убийстве малолетнего ребенка, она признала вину. В этот же день обвиняемую арестовали.



Суд арестовал женщину, которая выбросила ребенка с 11-го этажа