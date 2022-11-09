Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа в Москве, скончалась

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна квартиры на 11 этаже на юге Москвы, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Девочка скончалась в больнице", – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что действия женщины подлежат квалификации по статье "Убийство малолетнего ребенка".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Москвы, продолжается прокурорская проверка.

Инцидент произошел утром 8 ноября. Женщина выбросила свою годовалую дочь из окна квартиры дома в Сумском проезде. Девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, у подозреваемой наблюдались проблемы с психикой. Также сообщалось, что женщина проходила лечение после нервного срыва.



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