Соседи рассказали о характере выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

Следователи ждут разрешения врачей, чтобы допросить женщину, которая выбросила с 11-го этажа годовалую дочь. Девочке удалось выжить при падении, теперь ее пытаются спасти медики. Сама мать тоже находится в больнице под наблюдением.

Соседи, которые стали очевидцами произошедшего, рассказали подробности о матери ребенка. По их словам, 26-летняя Валерия Федорова была молчаливой и нелюбезной девушкой, которая не здоровалась и производила впечатление странного человека.

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