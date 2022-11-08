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Новости

08 ноября, 22:15

Происшествия

Соседи рассказали о характере выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

Соседи рассказали о характере выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

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Выбросившую ребенка с 11-го этажа женщину доставили в больницу – СМИ

Следователи ждут разрешения врачей, чтобы допросить женщину, которая выбросила с 11-го этажа годовалую дочь. Девочке удалось выжить при падении, теперь ее пытаются спасти медики. Сама мать тоже находится в больнице под наблюдением.

Соседи, которые стали очевидцами произошедшего, рассказали подробности о матери ребенка. По их словам, 26-летняя Валерия Федорова была молчаливой и нелюбезной девушкой, которая не здоровалась и производила впечатление странного человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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