В районе закрывавшихся станций Калужско-Рижской линии метро начали снимать ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе закрывавшегося участка Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" с 13:00 начали снимать ограничения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Убирать все ограждения постепенно будут на Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, Профсоюзной улице. Также восстановят работу всех парковок, скорректируют работу светофоров, откроют съезды и закрытые участки дорог.

8 ноября раньше запланированного срока открылся участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Движение поездов началось раньше срока. Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. Строители уже завершили работы.

Троицкая линия метро пройдет через ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО. Пассажиры смогут сделать пересадку на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК. Около новых станций живут примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

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