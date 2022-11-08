Участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше срока

Фото: Москва 24

8 ноября открылся участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Движение поездов началось раньше срока.

Как сообщал ранее Сергей Собянин, ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. Мэр подчеркнул, что строители уже завершили работы.

Собянин напомнил, что Троицкая линия метро пройдет через ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО. Пассажиры смогут сделать пересадку на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК. Градоначальник добавил, что около новых станций живут примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

Ранее сообщалось, что с 12 ноября примерно на полгода будет закрыт участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро. Там проведут масштабные работы по устранению недоработок, возникших еще в начале 1980-х годов при строительстве.

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