Схема движения в центре Москвы изменится в ноябре из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторые изменения введут в схему движения в центре и на юго-западе столицы с 3 по 9 ноября из-за строительства метро. Об этом московский Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"В это время будут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии метрополитена, поэтому участок "Октябрьская" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии будет временно закрыт", – отмечается в публикации ведомства.

Москвичам рассказали, что для удобства будут запущены автобусы, проезд в которых будет бесплатным.

Изменения в схеме движения будут следующие:



введут шесть километров временной выделенки на проспекте 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки";

ездить по временным полосам и существующей полосе на Ленинском проспекте можно будет только городскому транспорту;

временно закроют парковки на 14 участках в районе улицы Профсоюзной, проспекта 60-летия Октября, дублера Ленинского проспекта, улицы Академика Пилюгина;

ограничат движение на четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы;

сохранится движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

из двора дома № 28, корпуса 1, на улице Гарибальди (можно использовать остальные внутридворовые проезды);

из двора дома № 2А на Ленинском проспекте;

с улицы Донской на проезд Апакова (выехать можно по Ленинскому проспекту, улице Шаболовской или улице Мытной).

Кроме того, временно придется закрыть выезды:С 18 октября движение транспорта ограничили на участках улиц Новопетровской и Приорова. По информации Дептранса, перекрытия потребовались в связи с проведением реконструкции на инженерных сетях.

Отмечалось, что ограничения затронули улицу Приорова в районе дома 34/25, улицу Новопетровскую в районе домов 18 и 14, а также от дома 10А до 14.



Участок оранжевой линии метро закроют в начале ноября

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