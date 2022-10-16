Движение на участках улиц Новопетровская и Приорова будут ограничивать с 18 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта начнут ограничивать с 18 октября на участках улиц Новопетровская и Приорова. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"С 18 октября до 24 декабря 2022 года, с 9 января до 30 марта 2023 года будет закрыта для проезда одна полоса на участках улицы Новопетровская и улицы Приорова", – сообщили в ведомстве.

Ограничения затронут улицу Приорова в районе дома 34/25, улицу Новопетровская в районе дома 18, дома 14, а также от дома 10а до дома 14.

По информации Дептранса, перекрытия потребуются в связи с проведением реконструкции на инженерных сетях.

Ранее сообщалось, что в Москве временно изменится схема движения на ряде улиц ЦАО и ЮВАО. Так, с 00:00 субботы, 15 октября, до 05:00 17 октября закроют участок улицы Дурова – от улицы Щепкина до Гиляровского.

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