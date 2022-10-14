В Москве временно изменится схема движения на ряде улиц ЦАО и ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На нескольких улицах в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы временно изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 00:01 15 октября до 05:00 17 октября закроют участок улицы Дурова – от улицы Щепкина до Гиляровского. Кроме того, с 22 октября по 14 ноября будут полностью закрывать участки улицы Гиляровского.



С 14 октября проехать нельзя будет, в зависимости от даты, с первой по четвертую полосу на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.



Из-за проведения Международного экспортного форума ограничат движение по первой полосе на участке Моховой улицы с 18 октября до 25 октября.



Из-за киносъемок 16 октября будут краткосрочные перекрытия на участках Подколокольного и Певческого переулков, Хитровской площади.

Водителям рекомендовали планировать свой маршрут заранее.





Ранее сообщалось, что движение на участке Крестовоздвиженского переулка перекроют 15–16 октября. В эти даты с 06:00 до 20:00 полностью перекроют движение на участке в Крестовоздвиженском переулке от дома 2, строения 1 до дома 4. Автомобилистов попросили заблаговременно выбирать другие маршруты.



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