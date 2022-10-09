Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения движения введут на участках Люблинской улицы с 13 октября по 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения связаны с проведением строительных работ.

Так, с 13 октября по 10 ноября в период с 01:30 до 05:30 движение ограничат от дома 11 до дома 9, корпус 1 по Люблинской улице в сторону Волгоградского проспекта.

С 11 ноября по 6 декабря ограничения введут в районе дома 7/2, корпус 1 на Люблинской улице.

Ранее сообщалось, что с 10 октября движение транспорта по улице Жебрунова будет частично ограничено в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Одна полоса будет недоступна для проезда с 10 октября 2022 года по 3 апреля 2023 года, а также с 28 июня по 1 августа 2023 года.



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