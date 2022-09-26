Участок Подгорской набережной перекроют с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Подгорской набережной в районе дома № 1/15 по Котельнической набережной будет перекрыт с 1 октября по 1 декабря. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Там будет проводиться реконструкция инженерных сетей.

"С 1 октября по 1 декабря для проезда будут недоступны одна или две полосы (в зависимости от даты) на Подгорской набережной в районе дома № 1/15 по Котельнической набережной", – говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что с 1 октября по 24 ноября будут перекрыты две полосы, также будет введен временный запрет парковки. С 25 ноября по 1 декабря движение перекроют только на одной полосе.

Ранее сообщалось, что движение будет ограничено в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта с 18 сентября по 2 октября из-за ремонтных работ. Уточнялось, что для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении.

