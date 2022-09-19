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Движение на участке Севастопольского проспекта ограничат с 20 сентября по 5 декабря в связи с инженерными работами, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что движение будет ограничено на участке Севастопольского проспекта в сторону центра – от дома 85 до дома 85, строения 1.

При этом автомобилисты смогут проехать по двум полосам в каждом направлении. Из-за ограничений будет также перенесена остановка городского транспорта и на время недоступна выделенная полоса.

Ранее сообщалось, что движение ограничат в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта с 18 сентября по 2 октября из-за ремонтных работ. Уточнялось, что для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении.