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16:22

Движение на некоторых участках в районе улицы Брусилова ограничат с 19 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На нескольких участках в районе улицы Брусилова ограничат движение с 19 сентября 2022 года по 18 апреля 2023 года. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Там будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. Движение будет ограничено на улице Брусилова:

  • с 19 сентября по 12 октября – в местном проезде в районе дома № 9;
  • с 10 октября по 10 ноября – в районе дома № 9;
  • с 7 ноября по 23 декабря – от дома № 9 до дома № 11;
  • с 7 декабря по 23 января – от дома № 11 до дома № 13;
  • с 2 января по 17 марта – в районе дома № 13;
  • с 7 марта по 18 апреля – в районе дома № 15;
  • с 19 сентября по 2 ноября – в районе дома № 17;
  • с 19 сентября по 22 октября – в местном проезде в районе дома № 17.

Ограничения также планируют ввести с 2 ноября по 27 декабря на пересечении улицы Брусилова и Проектируемого проезда № 6418.

Ранее сообщалось, что на ряде улиц в ЦАО, САО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения. В период с 16 по 18 сентября с 23:00 до 05:30 перекроют участок Глазовского переулка из-за проведения строительных работ. Движение также будет ограничено в ночное время с 26 по 29 сентября, с 1 по 3 октября, с 7 по 9 октября, с 15 по 16 октября и с 22 по 23 октября.

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