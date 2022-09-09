На нескольких улицах в ЦАО, САО и ЮВАО временно изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ряде улиц в ЦАО, САО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в период с 16 по 18 сентября с 23:00 до 05:30 перекроют участок Глазовского переулка из-за проведения строительных работ. Движение также будет ограничено в ночное время с 26 по 29 сентября, с 1 по 3 октября, с 7 по 9 октября, с 15 по 16 октября и с 22 по 23 октября.

С 12 сентября до 16 ноября в районе пересечения проспекта 40 лет Октября и Ставропольской улицы нельзя будет проехать из-за строительства инженерных сетей. В связи с проведением аналогичных работ будет ограничено движение на нескольких участках в районе Охтинской улицы С 12 сентября 2022 года по 25 апреля 2023 года.

12 сентября в связи с проведением киносъемок будет перекрыт участок Поварской улицы. Там нельзя будет проехать с 20:00 до 23:00. В районе Большой Академической улицы также ограничат движение. Там будут проводиться киносъемки 14 сентября в период с 09:30 до 20:00.

По аналогичной причине в этот день будет ограничено движение на участке улицы Фридриха Энгельса с 11:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на нескольких улицах Москвы 10 сентября из-за салюта. Об этом стало известно из заявления столичного Дептранса. В ведомстве порекомендовали отказаться от поездок в указанные районы Москвы на личном транспорте.