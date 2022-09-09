Движение перекроют на нескольких улицах Москвы 10 сентября из-за салюта

14:55
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В субботу на нескольких улицах Москвы будет перекрыто движение из-за салюта по случаю празднования 875-летия Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В связи с запуском фейерверков в честь Дня города 10 сентября в городе будет временно закрыт проезд для транспорта. <...> Рекомендуем отказаться от поездок в районы ограничений", – говорится в сообщении.
Так, с 12:00 до 21:00 для транспорта будет закрыт проезд вдоль ТЦ "Авиапарк". Центральные улицы, такие как Ильинка и Варварка, а также Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Раушская набережные и Большом Москворецкий мост будут перекрыты с 20:30 до 21:30.
Кроме того, ограничения затронут ряд улиц в отдаленных районах столицы, в частности, улицу Кадырова в Южном Бутове, Озерную улицу в Зеленограде, а также Физическую и Центральную улицы в Троицке. Их перекроют с 20:50 до 21:10.
Ранее стало известно, что в честь Дня города Москву украсили свыше 4,5 тысячи различных инсталляций и конструкций. Также была подготовлена специальная архитектурно-художественная подсветка на Арбате, Тверской улице и на других центральных магистралях.
По случаю празднования 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Они пройдут в библиотеках, парках, школах искусств, а также кинотеатрах сети "Москино".
Многие столичные улицы станут пешеходными в День города
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