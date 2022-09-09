Москвичам пообещали "праздничную" погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается "праздничная" погода с низкой облачностью и температурой воздуха до 17 градусов, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что в субботу, 10 сентября, в столичном регионе ожидается повышенное атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, однако в этом нет ничего опасного. По его словам, ясная погода будет сохраняться даже в ночное время суток.

"Никакого намека на дождь. В субботу ночью по области – заморозки, в Москве – около 3, днем воздух прогреется до 15. В воскресенье – аналогичная ночь с заморозками по области и с достаточно низкой температурой в столице, и днем – 16–17, небольшая облачность", – заявил Шувалов.

Он пояснил, что такая погода будут из-за приближения антициклона с северо-запада. Шувалов отметил, что погода в выходные подойдет для того чтобы провести День города на свежем воздухе.

Ранее Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября.

