Жителей Подмосковья предупредили о заморозках с 9 по 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Подмосковье с 9 по 11 сентября в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области на своем официальном сайте.

"В период с 9 по 11 сентября в ночные и утренние часы местами в Московской области ожидаются заморозки с температурой от -2 до 0 градусов", – предупредили в МЧС.

Жителям области напомнили о правилах эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа.

По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер.

При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября.