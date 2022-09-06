Синоптик назвал сроки наступления бабьего лета в Москве

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Бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября, сообщает "Вечерняя Москва".

"В начале третьей декады сентября потеплеет, а именно с 20 по 25 сентября. С высокой вероятностью в Москве будет бабье лето с 20 по 25 сентября. Есть некие подвижки в изменении атмосферной циркуляции, которые приведут к потеплению", – отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, до этого времени температура воздуха в городе не превысит отметки в 15 градусов.

Ранее Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер.

