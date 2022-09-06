Москвичам рассказали о погоде 6 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 6 сентября, в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом температура воздуха в столице составит 11–13 градусов, а в Подмосковье – 9–14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер.

