Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15:08

Главная / Истории /

Москвичам рассказали, когда в городе включают отопление

Погода диктует? Когда в Москве включают отопление
обществоЖКХистории

С приходом осени в Москве резко похолодало. Синоптики отмечают, что сейчас температура воздуха в городе ниже климатической. Между тем столичные власти сообщили, что все жилые дома и значимые соцобъекты к отопительному сезону уже подготовлены. Рассказываем, когда в московских квартирах могут заработать батареи.

Когда включают отопление?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году осень не радует москвичей теплом. До конца этой недели в городе прогнозируется дождливая и холодная погода с дневными температурами около 12–14 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 3–8 градусов. Тем не менее говорить о включении отопления пока рано. В столице его подают по распоряжению правительства при определенных условиях.

Это происходит, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов тепла и синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Отопление включают не одномоментно, а в течение нескольких суток.

Сперва тепло получают соцобъекты (детсады, школы, поликлиники и больницы), потом жилые дома. И только после этого батареи становятся теплыми на промышленных предприятиях. При этом, если необходимо, социальные объекты могут начать отапливать и до официального старта сезона.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о завершении испытаний, которые проводили на теплосетях к осенне-зимнему периоду. По его словам, все жилые дома и значимые соцобъекты города подготовлены к началу отопительного сезона.

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября.
Петр Бирюков
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Также в столице к зиме подготовили необходимые резервы по мощности и топливу. Вместе с тем синоптики ожидают, что уже в ближайшие выходные погода в городе улучшится. По прогнозам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в субботу, 10 сентября, в дневные часы воздух прогреется до 12...17 градусов.

"В воскресенье днем тоже 12…17, кратковременный дождь. Но ветер уже юго-восточный, что дает надежду на то, что, может быть, на следующей неделе начнет приходить потепление", – указал специалист.

Могут пораньше?

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Москвой 24 напомнила, что по закону отопление включают, если в городе держится среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в столице иногда это происходит и раньше, отметила депутат.

В Москве, как правило, не дожидаются, когда эти санитарные нормы вступят в силу, а все-таки включают пораньше. Поскольку у нас обещают достаточно холодную осень, я думаю, что велика вероятность, что это произойдет.
Светлана Разворотнева
зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Вместе с тем председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью с Москвой 24 объяснил, что отопление в зданиях включают не сразу, а постепенно по двум причинам. Первая из них – технологическая, вторая – финансовая, уточнил эксперт.

Когда давление на магистрали подается постепенно, легче устранить аварии, и сама система работает безопаснее, без перегрузки, рассказывает Крохин.

Дать отопление сразу на всех объектах – это одновременная тяжелая нагрузка на систему. Задача ведь, чтобы подключение и давление подавалось постепенно. Это способ безопасного включения.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

Кроме того, постепенное включение отопления позволяет снизить финансовую нагрузку на кошельки горожан, поскольку чем позже это произойдет, тем меньше людям придется платить за теплоэнергию, заключил эксперт.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать