Москвичам рассказали, когда в городе включают отопление

С приходом осени в Москве резко похолодало. Синоптики отмечают, что сейчас температура воздуха в городе ниже климатической. Между тем столичные власти сообщили, что все жилые дома и значимые соцобъекты к отопительному сезону уже подготовлены. Рассказываем, когда в московских квартирах могут заработать батареи.



Когда включают отопление?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году осень не радует москвичей теплом. До конца этой недели в городе прогнозируется дождливая и холодная погода с дневными температурами около 12–14 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до 3–8 градусов. Тем не менее говорить о включении отопления пока рано. В столице его подают по распоряжению правительства при определенных условиях.

Это происходит, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов тепла и синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Отопление включают не одномоментно, а в течение нескольких суток.

Сперва тепло получают соцобъекты (детсады, школы, поликлиники и больницы), потом жилые дома. И только после этого батареи становятся теплыми на промышленных предприятиях. При этом, если необходимо, социальные объекты могут начать отапливать и до официального старта сезона.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о завершении испытаний, которые проводили на теплосетях к осенне-зимнему периоду. По его словам, все жилые дома и значимые соцобъекты города подготовлены к началу отопительного сезона.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября.

Также в столице к зиме подготовили необходимые резервы по мощности и топливу. Вместе с тем синоптики ожидают, что уже в ближайшие выходные погода в городе улучшится. По прогнозам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в субботу, 10 сентября, в дневные часы воздух прогреется до 12...17 градусов.

"В воскресенье днем тоже 12…17, кратковременный дождь. Но ветер уже юго-восточный, что дает надежду на то, что, может быть, на следующей неделе начнет приходить потепление", – указал специалист.



Могут пораньше?

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Москвой 24 напомнила, что по закону отопление включают, если в городе держится среднесуточная температура ниже 8 градусов в течение пяти дней. Однако в столице иногда это происходит и раньше, отметила депутат.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ В Москве, как правило, не дожидаются, когда эти санитарные нормы вступят в силу, а все-таки включают пораньше. Поскольку у нас обещают достаточно холодную осень, я думаю, что велика вероятность, что это произойдет.

Вместе с тем председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью с Москвой 24 объяснил, что отопление в зданиях включают не сразу, а постепенно по двум причинам. Первая из них – технологическая, вторая – финансовая, уточнил эксперт.

Когда давление на магистрали подается постепенно, легче устранить аварии, и сама система работает безопаснее, без перегрузки, рассказывает Крохин.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Дать отопление сразу на всех объектах – это одновременная тяжелая нагрузка на систему. Задача ведь, чтобы подключение и давление подавалось постепенно. Это способ безопасного включения.

Кроме того, постепенное включение отопления позволяет снизить финансовую нагрузку на кошельки горожан, поскольку чем позже это произойдет, тем меньше людям придется платить за теплоэнергию, заключил эксперт.