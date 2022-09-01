Все жилые дома и соцобъекты Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", – приводятся слова Бирюкова в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.
По его словам, специалисты начинают подготовку к осенне-зимнему периоду в мае, сразу после отключения отопления.
Отмечается, что в течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений. Также специалисты ведут масштабную подготовку теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей.
Кроме того, все системы и оборудование проверяются и тестируются для обеспечения бесперебойной работы.
Ранее Бирюков сообщал, что в Москве завершили проведение испытаний теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону. По его словам, к осенне-зимнему периоду готовы более 8 700 километров магистральных и 8,4 километра разводящих сетей. Бирюков добавил, что они обеспечивают теплоснабжение более 74 000 зданий, включая 34 000 жилых домов.
"Это наш город": столичные учреждения образования подготовили к отопительному сезону
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