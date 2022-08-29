Все столичные учреждения образования подготовили к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские образовательные учреждения готовы к отопительному сезону. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысячи зданий школ, детсадов и других учреждений образования", – рассказал он.

Заммэра добавил, что всего к зиме подготовят более 74 тысяч столичных объектов. Все подготовительные работы планируется завершить до 1 сентября.

Ранее в Москве стартовали испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. Бирюков отметил, что испытания проводят на максимальную температуру теплоносителя. По его словам, таким образом имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.

Испытания проводят на более чем 8 000 километров сетей. Теплоноситель подают в магистрали с температурой до 130 градусов, благодаря чему выявляются потенциально ненадежные участки. Такой метод позволяет провести ремонт еще до начала отопительного сезона и обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период.

До этого сообщалось, что в 1 400 жилых домах в Москве до 1 сентября заменят системы центрального отопления в рамках капитального ремонта. В работе сотрудники используют материалы отечественного производства, что станет гарантией надежности и долговечности систем.

