90% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К новому отопительному сезону в Москве подготовлено 90% тепловых сетей, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все работы идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок – к 1 сентября", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.
В ведомстве пояснили, что после окончания отопительного сезона на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания, в ходе которых выявляются ненадежные участки.
Такие испытания дают возможность избежать повреждений в отопительный период. При этом на время работ отключается горячее водоснабжение.
Уточняется, что свыше 17 тысяч километров магистральных и разводящих тепловых сетей будут проверены к грядущему отопительному сезону. В комплексе добавили, что они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
Кроме того, профилактические и капитальные ремонты будут проведены на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что к отопительному сезону в Москве подготовили около 7,2 тысячи социальных объектов, что составляет более 80% от общего плана.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия проведут в установленный срок.
Москву начали готовить к осенне-зимнему сезону
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