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13:20

90% тепловых сетей в Москве подготовили к новому отопительному сезону – Бирюков

городЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К новому отопительному сезону в Москве подготовлено 90% тепловых сетей, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все работы идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок – к 1 сентября", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

В ведомстве пояснили, что после окончания отопительного сезона на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания, в ходе которых выявляются ненадежные участки.

Такие испытания дают возможность избежать повреждений в отопительный период. При этом на время работ отключается горячее водоснабжение.

Уточняется, что свыше 17 тысяч километров магистральных и разводящих тепловых сетей будут проверены к грядущему отопительному сезону. В комплексе добавили, что они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Кроме того, профилактические и капитальные ремонты будут проведены на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что к отопительному сезону в Москве подготовили около 7,2 тысячи социальных объектов, что составляет более 80% от общего плана.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия проведут в установленный срок.

Москву начали готовить к осенне-зимнему сезону

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