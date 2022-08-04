Более 58 тысяч объектов подготовлено к новому отопительному сезону в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
К новому отопительному сезону в Москве подготовлено свыше 58 тысяч городских объектов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Мероприятия по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду и старту отопительного сезона выходят на финишную прямую. В настоящее время завершена подготовка более 58 тысяч объектов, в том числе свыше 26 тысяч многоквартирных жилых домов, более 7,5 тысячи социально значимых учреждений городского и федерального значения, 24,5 тысячи административных и нежилых зданий", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он добавил, что всего к сезону будет подготовлено более 74 тысячи городских объектов.
По словам заммэра, температурные и гидравлические испытания тепловых сетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Такие работы проводятся с середины мая по сентябрь для выявления ненадежных участков и позволяют предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Завершение всех работ планируется к 1 сентября.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что к отопительному сезону в Москве подготовили около 7,2 тысячи социальных объектов, что составляет более 80% от общего плана.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия проведут в установленный срок.
Подготовка к отопительному сезону в Москве завершится к 1 сентября
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