В квартирах москвичей проверили почти 50% газовых приборов с начала 2022 года. В столице ими пользуются почти два миллиона семей. Специалисты МосГаза проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования ежегодно.

Узнать точную дату визита мастера можно несколькими способами. Первый способ – на официальном сайте МосГаза. Второй – через телеграм-бота. Нужно ввести адрес, и бот напомнит о визите специалиста за неделю и за сутки. Третий способ – с помощью голосового помощника "Алиса". Достаточно произнести фразу: "Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания". Голосовой помощник уточнит дату проверки и подскажет, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.