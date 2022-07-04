Строительство второй очереди МСД завершено на 50%

Строительство второй очереди Московского скоростного диаметра завершено на 50%. Уточняется, что речь идет об участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Будущий МСД обеспечит сквозной проезд через весь город и позволит разгрузить основные магистрали.

В частности, благодаря строительству магистрали между улицей Маршала Шестопалова и Павелецким направлением железной дороги появится прямая связь между Москворечьем-Сабурово и Бирюлево, а также дополнительная развязка с Южной рокадой, что позволит интегрировать две хордовые магистрали.

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