"Утро": длина заторов в столице составила 140 километров

Движение в городе оценивается в 4 балла. Длина заторов составила 140 километров.

Осложнено в настоящее время движение на Ленинградском шоссе в районе станции метро "Водный стадион" в сторону центра. Там в правой полосе остановился неисправный ПАЗ. Затор растянулся почти на километр.

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