Москва и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству дорог в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству дорог в России, сообщает РИА Новости.
Последние места по этому показателю занимают Архангельская и Кировская области. Отмечается, что в разных регионах страны состояние дорог сильно отличается. Это объясняется разными причинами, среди которых природно-климатические условия. Эксперты отмечают, что зачастую сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах.
Состояние дорожного хозяйства зависит и от экономической ситуации в регионе в целом. По этой причине в некоторых северных регионах, имеющих мощную экономическую базу, состояние дорог даже лучше, чем в Центральной России.
Все автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.
Исследование показало, что в 47 субъектах страны доля таких дорог, отвечающих нормативным требованиям, ниже общероссийского уровня. В 38 регионах – выше.
Лидером рейтинга, помимо Москвы и ХМАО, стали Краснодарский край, Ингушетия и Челябинская область. Там требованиям соответствует более 80% дорог.
Наихудшая ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог. Несмотря на это, эксперты отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика и доля дорог, соответствующих требованиям, в последние годы растет.
Ранее кабмин утвердил план дорожного строительства на ближайшие пять лет. В него вошло свыше 250 мероприятий по строительству и ремонту федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 5 триллионов рублей. Общий объем финансирования с учетом средств ФНБ и региональных бюджетов составит более 13 триллионов рублей.
В правительстве подчеркнули, что главная цель работы – довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах к 2027 году. В итоге по всей стране обновят более 100 тысяч километров дорог.
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