Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект строительства Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков – от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта Южнопортовую улицу, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды перестроят, сделают шире и проезжую часть. Таким образом получится новая трех-четырехполосная дорога, которая соединит ТТК со строящимся дублером Люблинской улицы, а также обеспечит удобный выезд на Московский скоростной диаметр, где в настоящее время также ведутся работы.

Благодаря модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры москвичи получат возможность комфортно доезжать до Южного речного порта, станций столичной подземки "Кожуховская", "Печатники" и в будущем – до станции "Южный порт", а также до ЖК и торгово-деловых комплексов, которые на данный момент возводятся на территории бывших промышленных зон района.

Проект планировки предусматривает возведение и реконструкцию порядка девяти километров дорог:



перестройку участков Южнопортовой улицы (1,79 километра);

возведение путепровода через подъездные ж/д пути в сторону Южного речного порта (0,51 километра);

строительство путепровода через улицу Трофимова и 2-й Южнопортовый проезд (0,76 километра);

возведение Проектируемого проезда № 1423 от путепровода через подъездные ж/д пути в районе Южного речного порта до путепровода над путями МЦД-2 (1,6 километра);

строительство Проектируемого проезда № 3502 от Южнопортовой улицы до путепровода через подъездные ж/д пути в районе Южного речного порта (0,54 километра);

реконструкцию 1-го Южнопортового проезда от улицы Трофимова до 2-го Южнопортового проезда (0,25 километра);

реконструкцию 2-го Южнопортового проезда от 1-го Южнопортового проезда до путепровода через подъездные ж/д пути в районе Южного речного порта (0,45 километра);

возведение многоуровневой транспортной развязки на пересечении Проектируемого проезда № 1423 с Южнопортовой улицей;

строительство двух пешеходных переходов через Проектируемый проезд № 1423 (возле Проектируемого проезда № 3683 и дома 2А на улице Гурьянова).

Отмечается, что также запланировано возведение новой станции салатовой линии столичного метро "Южный порт" с пешеходной эстакадой протяженностью 450 метров. При этом, как уточняется, ей можно будет пользоваться в том числе и для того, чтобы проходить к Москве-реке.

Ранее сообщалось, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку. В настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются. Так, в Нагатинском Затоне пешеходный мост соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Необычный пешеходный мост построят в центре города через Водоотводный канал в районе Якиманки.

