Бочкарев: строительство дублера Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО завершено на 20%

09:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работы на строящейся трассе Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО закончены на 20%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Строящаяся на территории Новой Москвы автодорога Мамыри – Пенино – Шарапово, которая фактически станет дублером Киевского и Калужского шоссе, готова на 20%. На сегодняшний день выполнено устройство 40% дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя. Также в настоящее время ведутся работы по монтажу и переустройству инженерных коммуникаций", – отметил Бочкарев.
По его словам, возведение дороги разделено на две очереди: протяженность первой, строительство которой стартовало в январе 2020 года, равна 8,3 километра, второй – 1,9 километра. Заммэра уточнил, что в рамках проекта запланировано четыре искусственных объекта: несколько путепроводов тоннельного типа и два моста.
Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в свою очередь, отметил, что на данный момент завершены все работы в подземной части и закончено возведение подпорных стенок путепровода на пересечении с дорогой М3 Украина – Середнево – Марьино – Десна. Помимо этого, частично завершена выемка грунта для строительства путепровода на пересечении с трассой М3 Украина – Сосенки – Ямонтово.
"На стройплощадке моста через реку Сосенку частично оборудованы подходы и выполнена подготовка грунта к монтажу свайного основания под опоры. Также выполнена подготовка свайного основания под опоры и установлена первая опора моста в районе СНТ "Родник", – рассказал Жидкин.
Он также напомнил, что летом прошлого года был введен в эксплуатацию первый участок трассы Мамыри – Пенино – Шараповo протяженностью 1,1 километра – от Николо-Хованской улицы до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Ранее сообщалось, что строительная готовность участка Московского скоростного диаметра между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. При этом строительство эстакады ведется без остановки движения, а надвижка пролетного строения ведется одновременно на трех участках: над Курским направлением МЖД, Волгоградским проспектом и над улицей Шоссейной.
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