Кабмин утвердил пятилетний план дорожного строительства

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Правительство РФ утвердило план дорожного строительства на ближайшие пять лет, сообщается в телеграм-канале кабмина.

В план вошло свыше 250 мероприятий по строительству и ремонту федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 5 триллионов рублей. Общий объем финансирования с учетом средств ФНБ и региональных бюджетов составит более 13 триллионов рублей.

В правительстве подчеркнули, что главная цель работы – довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах к 2027 году. В итоге по всей стране обновят более 100 тысяч километров дорог.

"Рассчитываем, что обновление дорожной сети повысит качество жизни миллионов людей, которые смогут комфортно путешествовать по России", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках плана дорожного строительства модернизируют, расширят и построят более четырех тысяч километров автотрасс. Продолжится строительство и реконструкция трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и КАД-2. Также завершится модернизация региональных и муниципальных дорог.

2 июня Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план возведения дорог на пять лет. По словам президента, в плане следует указать объекты, которые будут созданы, перестроены или отремонтированы. Кроме того, как уточнил глава государства, нужно сделать список дополнительных объектов ввиду того, что ситуация достаточно быстро меняется. Путин отметил, что открываются новые возможности, в том числе и финансовые.

До этого российский лидер подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он отметил, что трасса М12 в настоящее время – крупнейший в стране проект в области строительства дорог. Он обеспечит выход на Казахстан в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай.

