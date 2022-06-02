Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года

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Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план возведения дорог на пять лет. Об этом он сообщил на совещании по вопросам дорожного строительства.

"Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023–2027 годы", – заявил глава РФ.

По словам Путина, в плане следует указать объекты, которые будут созданы, перестроены или отремонтированы. Кроме того, как уточнил президент, нужно сделать список дополнительных объектов ввиду того, что ситуация достаточно быстро меняется. Глава РФ отметил, что открываются новые возможности, в том числе и финансовые.

Российский президент также поручил администрации учесть и другие инициативы, озвученные на совещании, и отметить их в документе, который будет создан по результатам встречи.

Ранее российский лидер подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он отметил, что трасса М12 в настоящее время – крупнейший в стране проект в области строительства дорог. Он обеспечит выход на Казахстан в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай.

