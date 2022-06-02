Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года

17:11
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план возведения дорог на пять лет. Об этом он сообщил на совещании по вопросам дорожного строительства.
"Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023–2027 годы", – заявил глава РФ.
По словам Путина, в плане следует указать объекты, которые будут созданы, перестроены или отремонтированы. Кроме того, как уточнил президент, нужно сделать список дополнительных объектов ввиду того, что ситуация достаточно быстро меняется. Глава РФ отметил, что открываются новые возможности, в том числе и финансовые.
Российский президент также поручил администрации учесть и другие инициативы, озвученные на совещании, и отметить их в документе, который будет создан по результатам встречи.
Ранее российский лидер подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он отметил, что трасса М12 в настоящее время – крупнейший в стране проект в области строительства дорог. Он обеспечит выход на Казахстан в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай.
Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: