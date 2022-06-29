Росреестр и центры "Мои документы" в Москве перешли на безбумажный документооборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Росреестр и столичные центры "Мои документы" с 29 июня полностью перешли на безбумажный документооборот в рамках ведомственного проекта "Стоп-бумага".

Проект предусматривает переход к полному электронному взаимодействию, минимизацию хранения бумажных носителей и ускорение процесса оцифровки архивной документации. По словам заместителя главы Росреестра Елены Мартыновой, данные преобразования позволят существенно повысить скорость предоставления госуслуг.

"В среднем регистратор тратит около 25 минут на обработку пакета документов по одному делу, 6,5 минуты из этого времени уходит на сверку с бумажными копиями и на проставление штампов. В итоге реинжиниринг процесса экономит около 26% рабочего времени регистратора, а значит, обратившимся в Росреестр гражданам услуга будет предоставлена быстрее", – сказала она.

По словам Мартыновой, сотрудники центров госуслуг "Мои документы" будут переводить все предоставляемые заявителями бумажные документы в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью. После этого сканы документов будут направляться по защищенным цифровым каналам в Росреестр для регистрации и учета. Заявитель же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что теперь государственная регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости будут удостоверяться только выпиской из ЕГРН.

"Это означает, что на всех видах договоров: купли–продажи, дарения, аренды, участия в долевом строительстве и других – перестанут проставляться специальные регистрационные штампы. Вместо этого будет выдаваться выписка из ЕГРН. Переживать не стоит: выписка – это бессрочный документ, единственное, в случае новой сделки надо будет заказать выписку на дату заключения договора", – сказал Майданов.

В Росреестре пояснили, что все бумажные документы, необходимые для государственной регистрации прав, должны быть представлены в одном экземпляре-подлиннике. Хранение документов в центрах госуслуг осуществляется в течение 45 суток. По истечении этого срока документы будут переданы на хранение в Кадастровую палату. Кроме того, с 29 июня стало невозможной подача заявлений о кадастровом учете или регистрации прав по почте.

Ранее стало известно, что Минцифры совместно с МВД планируют ввести в России возможность предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода через приложение "Госуслуги Авто". В настоящее время предъявить в виде QR-кода можно свидетельство о регистрации транспортного средства.

