В ГИБДД предложили составить реестр препаратов, после которых нельзя садиться за руль

В Госавтоинспекции предложили составить реестр препаратов, после которых нельзя садиться за руль, и выделять их визуально.

В аннотации к таким средствам пишут, что они могут ухудшать внимание и реакцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.