Финские власти захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Власти Лаппеенранта в Финляндии захотели организовать базу Североатлантического Альянса в Южной Карелии. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", – отметил мэр.
Он выразил уверенность, что вхождение Финляндии в НАТО подарит надежду Южной Карелии. Кроме того, по словам Ярву, членство в Альянсе может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Уточнялось, что они подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран.
Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: