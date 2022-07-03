Финские власти захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

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Власти Лаппеенранта в Финляндии захотели организовать базу Североатлантического Альянса в Южной Карелии. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.

"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", – отметил мэр.

Он выразил уверенность, что вхождение Финляндии в НАТО подарит надежду Южной Карелии. Кроме того, по словам Ярву, членство в Альянсе может создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Уточнялось, что они подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран.

Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.