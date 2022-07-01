Лавров считает глупым называть НАТО исключительно оборонительным альянсом

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Заявления об исключительно оборонительном характере НАТО выглядят стыдно и глупо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

"Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО – это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно", – приводит ТАСС его слова.

Министр также отметил утрату смысла существования Североатлантического альянса после распада СССР и исчезновения Варшавского договора.

По словам Лаврова, Альянс даже перестал скрывать свое намерение провести следующую линию обороны в Южно-Китайском море.

"Иными словами, они это даже не скрывают особенно, следующая линия обороны этого "оборонительного" альянса будет пролегать в Южно-Китайском море, потому что Китай уже был обозначен в итоговых документах этого саммита в Мадриде, который на днях завершился, как главный, системный, долгосрочный вызов", – пояснил он.

Ранее глава российского МИД заявил, что Запад рассчитывает на безусловное повиновение своей воле других стран. Это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде. Лавров подчеркнул, что воля Запада "отражает их эгоистичные интересы", добавив, что в первую очередь речь идет об интересах Соединенных Штатов.

Он также отметил, что решения Альянса об усилении военного присутствия США в Европе и наращивании сил на Востоке грубо нарушают Основополагающий акт РФ – НАТО. Министр напомнил, что юридически этот документ еще существует, Москва не инициировала процедуру разрыва соглашения.

