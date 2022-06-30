Саммит НАТО в Мадриде показал, что Альянс рассчитывает на повиновение всех стран – Лавров

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Запад рассчитывает на безусловное повиновение своей воле других стран. Это было продемонстрировано на саммите НАТО в Мадриде. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"На что они рассчитывают, я думаю, всем понятно, они не стесняются об этом говорить и в очередной раз заявили об этом вчера, на саммите НАТО в Мадриде", – цитирует главу МИД РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что воля Запада "отражает их эгоистичные интересы", добавив, что в первую очередь речь идет об интересах Соединенных Штатов.

"Потому что, как мы уже не раз убеждались, современная Европа в лице Европейского Союза утрачивает свою самостоятельность или те признаки самостоятельности, которые она имела, и полностью подчиняется тем позициям, которые навязывают США", – пояснил Лавров.

Он также подчеркнул, что решения Альянса об усилении военного присутствия США в Европе и наращивании сил на Востоке грубо нарушают Основополагающий акт РФ – НАТО. Министр напомнил, что юридически этот документ еще существует, Москва не инициировала процедуру разрыва соглашения.

"В НАТО накануне саммита шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли этот Основополагающий акт или лучше от него отказаться. В итоге они решили эту тему не трогать", – пояснил Лавров.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.

