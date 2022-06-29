НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года – Столтенберг

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Североатлантический альянс начал подготовку к борьбе с РФ еще в 2014 году. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. <...> Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года", – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что в связи с якобы опасностью РФ Альянс усилил военное присутствие на Востоке и начал вкладывать больше средств в оборону.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.

Отмечается, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы. При этом в концепции указывается, что Альянс продолжит сплоченно реагировать на "российские угрозы и враждебные действия".